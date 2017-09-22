Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Irak'ta beklenen oldu! PKK ve Haşdi Şabi arasında çatışma çıktı

    Irak'ta beklenen oldu! PKK ve Haşdi Şabi arasında çatışma çıktı

    AA
    22.09.2017 - 17:21 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 17:38

    Musul'un Sincar ilçesinde İran destekli Haşdi Şabi örgütü ve terör örgütü PKK mensupları arasında çıkan çatışmada, 3 örgüt üyesinin hayatını kaybettiği, 7'sinin de yaralandığı belirtildi.

    Batı Dicle Asayış Müdürü Aşiti Koçer, AA muhabirine, Haşdi Şabi'nin ağır silahlarla, Bab Şilo bölgesinden PKK'ya bağlı yerel teröristlerin elinde tuttuğu Sincar ilçesinin Hanesur köyüne geçmeye çalışması sonucu çatışmanın çıktığını ifade etti.

    Koçer, Haşdi Şabi ve PKK arasında çıkan çatışmada ölü ve yaralıların olduğunu ancak ellerine net bir rakamın henüz ulaşmadığını söyledi. Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi'nin resmi internet sitesine konuşan Sincar'daki Peşmerge komutanlarından Lokman Guli, PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren Haşdi Şabi'ye bağlı 3 örgüt üyesinin öldüğünü, 7'sinin de yaralandığı bilgisini verdi.

    Guli, Bab Şilo bölgesinden Hanesur'a geçmek isteyen Haşdi Şabi'nin İmam Ali grubundan olduğunu da kaydetti. PKK, Ağustos 2014 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'daki varlığı ve saldırılarına maruz kalan Ezidileri koruma bahanesiyle söz konusu bölgede konuşlanmaya başlamıştı. Haşdi Şabi ise, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında Sincar'ın batı bölgesini teröristlerden alıp, Irak-Suriye sınırında varlık göstermeye başlamıştı. 

    Etiketler: Haşdi Şabi , PKK , çatışma
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri