Irak'ta beklenen oldu! PKK ve Haşdi Şabi arasında çatışma çıktı

Batı Dicle Asayış Müdürü Aşiti Koçer, AA muhabirine, Haşdi Şabi'nin ağır silahlarla, Bab Şilo bölgesinden PKK'ya bağlı yerel teröristlerin elinde tuttuğu Sincar ilçesinin Hanesur köyüne geçmeye çalışması sonucu çatışmanın çıktığını ifade etti.



Koçer, Haşdi Şabi ve PKK arasında çıkan çatışmada ölü ve yaralıların olduğunu ancak ellerine net bir rakamın henüz ulaşmadığını söyledi. Öte yandan Kürdistan Demokrat Partisi'nin resmi internet sitesine konuşan Sincar'daki Peşmerge komutanlarından Lokman Guli, PKK'lı teröristlerle çatışmaya giren Haşdi Şabi'ye bağlı 3 örgüt üyesinin öldüğünü, 7'sinin de yaralandığı bilgisini verdi.



Guli, Bab Şilo bölgesinden Hanesur'a geçmek isteyen Haşdi Şabi'nin İmam Ali grubundan olduğunu da kaydetti. PKK, Ağustos 2014 tarihinde terör örgütü DEAŞ'ın Sincar'daki varlığı ve saldırılarına maruz kalan Ezidileri koruma bahanesiyle söz konusu bölgede konuşlanmaya başlamıştı. Haşdi Şabi ise, Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında Sincar'ın batı bölgesini teröristlerden alıp, Irak-Suriye sınırında varlık göstermeye başlamıştı.