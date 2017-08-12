Irak'ta bağımsızlık referandumuna baskı artıyor

"TEK TARAFLI OLMAZ"



Seid Hedisi, yaptığı yazılı açıklamada, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü için diyalog talebinde bulunduklarını belirtti. Seid Hedisi, “Irak’ın tek parça olması için anayasaya bağlı kalmalıyız. Irak’ın geleceği tek bir tarafın elinde değil. Irak’ın tamamı ülkenin kaderini belirleme kararına sahiptir” ifadelerini kullandı.



Hedisi, “Irak Anayasası’nın birinci maddesinde açık bir şekilde Irak devletinin bütünlüğü yer alır” dedi. Başkan Mesud Barzani, 10 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, bağımsızlık referandumu için “anayasaya ve hiç kimsenin iznine gerek duymadıklarını” belirtmişti.



TILLERSON ARADI; 'ERTELEYİN' DEDİ



Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Tillerson, Barzani'yi telefonla arayarak 25 Eylül'de yapılması öngörülen referandumun ertelenmesini istedi.

ABD'nin referandumun ertelenmesini daha uygun görmesine ilişkin Barzani'nin ise "Referandumun ertelenmesi halinde, Kürdistan halkının geleceği ve kaderinin belirlenmesi için ne gibi bir alternatif ve garanti var?" dediği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Barzani'nin "Irak ile birlikte yaşam amacıyla çeşitli süreçlerde verdiği mücadele hedefine ulaşmadığı için IKBY'nin, kendi başının çaresine bakma kararı aldığını" söylediği kaydedildi.

Öte yandan Tillerson'ın "IKBY'nin siyasi sorunların diyalog yoluyla çözümü için Bağdat'a heyet yollamasından" duyduğu memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.