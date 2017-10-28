Irak’ta ABD ateskesi

IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Bağdat ile diyalog için bağımsızlık referandumunu askıya aldığını duyurmasının ardından, Irak Başbakanı Haydar el İbadi de “Askıya almayın, iptal edin” yanıtını vermişti. Çatışmalar son olarak Irak, Türkiye ve Suriye üçgeninde yer alan Fişhabur kenti çevresinde yoğunlaşırken dün taraflar arasında geçici ateşkese varıldığı bildirildi. ABD öncülüğündeki Koalisyon Sözcüsü Albay Ryan Dillon dün önce Irak güçleri ile Peşmerge birlikleri arasında tüm cephelerde ateşkese varıldığını duyurdu. Ancak Amerikan AP ajansı, Albay Dillon’ın açıklamasını düzelterek, Irak hükümeti ile IKBY arasında resmen ateşkese ulaşıldığı konusunda yanlış ifade kullandığını, çatışmaların ‘geçici olarak’ askıya alındığını söyledi.

24 SAAT AÇIKLAMASI

Bu açıklamadan sonra dün Irak Başbakanı Haydar el İbadi’nin ofisinden yapılan açıklamada da, Irak’ın kuzeyinde 24 saat süreyle ateşkes ilan ettikleri, bu ateşkesin IKBY yetkilileri ile varılan anlaşma uyarınca Peşmerge’nin elindeki sınır kapılarına Iraklı yetkililerin yerleştirilmesine olanak tanıdığı anlamına geldiği belirtildi. IKBY yönetimi de Bağdat ve Erbil arasında görüşmelerin başlaması için de bir tarih üzerinde diplomatik çabaların sürdüğünü bildirdi.

‘ÇABA GÖSTERİYORUZ’

Bu gelişmelerden önce de dün, Erbil merkezli Rudaw televizyonuna konuşan Koalisyon Sözcüsü Amerikalı Albay Ryan Dillon, “Irak ile IKBY arasında çatışmaların durması için arabuluculuk ve diyalog girişimlerinde bulunuyoruz” demişti.

‘SDG’YE YARDIM’ SORUSU

Rudaw, “Haşdi Şabi ve Irak ordusu Irak-Suriye sınırına ulaşmak istiyor. Onların bu bölgedeki varlığı, ABD’nin Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) yaptığı yardımları engellemez mi” sorusunu da yöneltti. Ryan Dillon bu soruyu, “Bunun, DEAŞ’a karşı mücadelede koalisyonun müttefiklerinden olan SDG’ye silah ulaştırılmasında şimdiye kadar etkisi oldu. Bu durumun aşılması için bir kez daha Iraklıları birlikte kalmaya ve diyalog kurmaya teşvik ediyoruz. Bu konuda sadece ortak güçler komutanlığı değil, dışişleri bakanlığı da çalışıyor” diye cevapladı.

FİŞHABUR ÜLTİMATOMU

Bu gelişmeden önce ise Fransız haber ajansı AFP, dün öğle saatlerinde Irak güçlerinin Türkiye ve Suriye sınırına yakın Fişhabur kentinden çekilmeleri için Peşmerge birliklerine “birkaç saatlik” ültimatom verdiğini aktarmıştı. Sınır kapısının olduğu bu kent IKBY’nin denetiminde ve Irak merkezi hükümetinin devredilmesini istediği yerler arasında bulunuyor. Fişhabur kenti üç ülkenin sınırlarının birleştiği konumda bulunduğu için hem Bağdat hem de Erbil açısından stratejik konumda yer alıyor.

BİLGİ NOTU

IKBY’nin 25 Eylül’de Kerkük gibi tartışmalı bölgeleri de dahil ederek bağımsızlık referandumu düzenlemesine Bağdat çok sert tepki göstermişti. Irak ordusu ve Haşdi Şabi milisleri yığınak yaptıkları petrol zengini Kerkük’ü bir gün süren operasyonun ardından 16 Ekim’de Peşmerge’den geri almıştı. IKBY de Irak’ta DEAŞ’ın saldırdığı 4 Haziran 2014 öncesi sınırlarına geri çekilmeye başlamıştı.

HAŞDİ ŞABİ LİDERİNE TERÖRİZM SUÇLAMASI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Haşdi Şabi komutanlarından Ebu Mehdi Mühendis’in Kerkük’teki rolüne tepki göstererek, “O kişi bir teröristtir” dedi. Nauert, günlük basın toplantısında, Haşdi Şabi komutanlarından Mühendis’in Kerkük’teki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mühendis’in “2009 yılında ABD tarafından terör listesine dahil edildiği ve Kerkük’te rol aldığı” vurgulanan bir soru üzerine Nauert, “Bu konu hakkındaki haberleri gördüm. O kişi bir teröristtir. Haberleri doğrulayamam fakat eğer doğruysa asker toplama çalışmalarının başarısızlıkla sona ermesini umuyoruz” diye konuştu.