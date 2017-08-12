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    Irak'ta 11 kişiye idam cezası verildi

    AA
    12 Ağustos 2017 - 16:32Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 16:32

    Irak'ta terör suçundan yargılanan 11 kişiye idam, 15 kişiye ise müebbet hapis cezası verildiği belirtildi.

    Bağdat Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bağdat'ta 5 kişiyi kaçıran 7 fidyeci yakalanıp, dosyaları yetkili mahkemeye sevk edildi" ifadesi kullanıldı.

    Komutanlık tarafından daha önce yakalanan toplam 37 kişinin Irak Ceza Mahkemesi'ne sevk edildiğine yer verilen açıklamada, "Mahkemeye çıkarılan ve terör suçundan tutuklanan 11'inin idamına, 15'inin müebbet hapsine hükmedildi, diğer 11'inin yargılanması ise devam ediyor." denildi.

    Söz konusu açıklamada haklarında idam ve müebbet hapis cezası verilenlerin kimlikleri hakkında bilgi verilmedi.

    Bunun yanında Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Said Maın, düzenlediği basın toplantısında, Bağdat'ın kuzeyindeki 1'inci Um Necim Bölgesi'nde aralarında bir intihar eylemcisinin de olduğu toplamda 5 teröristin öldürüldüğünü söyledi.
    Maın, Bağdat'ın çevre bölgelerinde düzenlenen baskınlar sonucu terör suçundan haklarında yakalama emri çıkarılan 34 kişinin tutuklandığını sözlerine ekledi.

    Etiketler: ırak , Bağdat , iDAM
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