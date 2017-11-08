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    Iraklı siyasetçiden flaş iddia "İran Irak'ta belirleyici merci"

    Hürriyet Haber
    08.11.2017 - 10:03 | Son Güncelleme:

    Iraklı siyasetçi Usame Nuceyfi, İran'ın Irak'ta belirleyici merci olduğunu söyledi. Washington'da düzenlenen panelde konuşan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame Nuceyfi, Irak'taki siyasi gelişmeler hakkında konuştu.

    Erbil merkezli Rudaw'ın aktardığına göre Nuceyfi, “İran, Irak'ta etkili bir güçtür ve her konuya vakıf; siyasi partiler, silahlı milisler gibi her şey kontrolünde. Irak'ın kararlarında İran etkisi açıkça görülmektedir. Ülkeyi Suriye ve Lübnan'a bir koridor haline getirmek istiyor. Bu İran'ın, Arap dünyasının doğusunu ele geçirme rüyasıdır” dedi.

    Iraklı yetkili, Bağdat'ın Kürt bölgesine karşı uluslararası bir koalisyonu oluşturduğunu iddia etti. 

    Nuceyfi, “Irak federal bir devlettir. Anayasada Kürt Bölgesi 2003 öncesi sınırlarıyla bir bölge olarak tanımlanmaktadır. Ama idari bir bölge, mezhepçi değil, Sünni veya Şii bölgesi değil. Federal ve birlikte Irak'a karşı herhangi bir girişim anayasaya yapılan bir darbedir.”

     

    Etiketler: ABD
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