Iraklı gençler DEAŞ'ın yıktığı kiliseyi yeniden onardı

Iraklı aktivist Muhammed Fadıl el-Hayali, AA muhabirine yaptığı açıklamada Musul'un Telkeyf ilçesinde onlarca gönüllü Müslüman gencin, Irak'ın ikinci büyük kilisesi Keldanilere ait Sacred Heart of Jesus'u (İsa Kutsal Kalp Kilisesi) restore ettiğini belirtti.

Hayali, 1912 yılında inşa edilen kilisede enkazların kaldırıldığını, yangın etkilerinin temizlendiğini, kilise çanının takıldığını ifade ederek, bu adımın evlerini terk etmek zorunda kalan Hristiyanların şehirlerine geri dönmesi ve ibadetlerini "güvenlik ve barış içinde yerine getirmelerini sağlamak amacıyla" atıldığını kaydetti.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Ağustos 2014'te Telkeyf ilçesini ele geçirmesinin ardından binlerce Hristiyan evlerini terk ederek başka bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyon neticesinde 10 Temmuz'da Musul'un DEAŞ'tan temizlendiğini ilan etmişti.