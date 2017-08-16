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    Iraklı din adamının sözleri sosyal medyayı salladı

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 09:56Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 10:04

    Iraklı din adamı Iyad Jamal al-Din'in bir televizyon programında söylediği 'Irak'ın bir Atatürk'e ihtiyacı var' sözleri sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor. Videonun 2015 yılından olduğu iddia ediliyor.

    Son günlerde sosyal medyada çok paylaşılan bir videoda Iraklı bir din adamı laiklik konusunda konuşurken 'Iraklı bir Atatürk'e ihtiyacımız var' ifadelerini kullanıyor. Programda arka planda yer alan bir ekranda oynayan denge topu videosundan programın Hasan Muawad’ın sunduğu Point of Order isimli tartışma programı olduğu anlaşılıyor. Program daha önce Beşar Esad ve Mesud Barzani gibi politik figürleri de konuk etmişti.

    2015 yılına ait olduğu iddia edilen videoda Iyad Jamal al-Din televizyon programında laiklik konusu tartışılırken “Irak’ın bir mucizeye, bir kurtuluşa ihtiyacı var. Bir Atatürk’e ihtiyacı var.” ifadelerini kullandı.

    Iyad Jamal al-Din bir din adamı olmasına rağmen laikliği savunmasıyla ön plana çıkmış Iraklı bir politikacı.

    Etiketler: Atatürk , ırak , din adamı
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