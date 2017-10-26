Irak'la yeni kapı anlaşması

Önceki gün Irak Başbakanı Haydar el İbadi’yi ağırlayan Başbakan Yıldırım, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) bypass edileceği alternatif bir güzergâhla ilgili soru üzerine şunları söyledi: “Irak anayasasına göre, hudut kapılarının yönetimi, kontrolü merkezi hükümete aittir. Bu çerçevede Irak hükümeti de havaalanlarının, hudut kapılarının kuzey bölgesel yönetiminden alınarak kendi kontrollerine geçmesi için bir çalışma başlatmıştır. Bu konuda biz, Merkezi Irak Hükümeti’nin bu talebine yönelik gerekli desteği veriyoruz.



‘KARARINI ALDIK’

Irak’a ana girişimiz olan Habur Kapısı’nın, Halil İbrahim Kapısı’nın Irak merkezi idaresine teslim edilmesi konusunda birlikte çalışıyoruz. Tabii bu sınır kapısının kontrolünün Irak Merkezi Hükümeti’ne geçmesiyle beraber mevcut güzergâh Kuzey Irak’tan devam etmekte ve oradan Kerkük’e, Bağdat’a uzanmaktadır. Bunun yanı sıra yine Habur’dan, Habur’un biraz daha batısından yeni bir güzergâhın da açılması konusunu görüştük. Irak tarafı da müspet bakıyor ve bu kapının açılması konusunda da birlikte çalışacağız. Bunun kararını da aldık. Kuzey Irak yönetimi ne karar alırsa alsın, artık bugün geldiğimiz noktada onların alacağı kararın yaptıkları tahribatı telafi edecek bir sonuç doğurmayacağı aşikârdır. Bundan sonra İran, Türkiye, Irak olarak bölgenin huzuru, güvenliği ve terörle mücadele için daha etkin bir çalışma içerisinde olacağız.”



SOMALİ'NİN YANINDAYIZ

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, dün Somali Başbakanı Hasan Hayri Kayre ile Çankaya Köşkü’nde baş başa ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Başbakan Yıldırım, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında “Acı çekmiş, yıllarca terörle mücadele eden bir ülke olarak Türkiye, terörün bir ülkenin geleceği için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu en iyi bilen ülkedir. Bu bakımdan Somali’nin terörle mücadelesinde her bakımdan yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkede güvenliğin, devlet otoritesinin sağlanması için her desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.



