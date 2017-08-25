'Irak'la iki iyi komşu olarak yaşayabiliriz'

TÜRKİYE’NİN UYARISI

Burada IKBY Başkanı Mesud Barzani’yle görüşen Bakan Çavuşoğlu, 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumuyla ilgili Türkiye’nin, “Referandum Irak’ta iç savaşa neden olur. Tüm bölgenin huzur ve istikrarını olumsuz etkiler. Bu nedenle referandum kararını erteleyin” uyarısını iletti.



Referandumun erteleneceği veya iptal edileceği konusunda bağlayıcı bir tutumdan kaçınan Barzani, “Bağdat yönetimiyle sorunları ortadan kaldırmak için çok uğraştık. Ancak çabalarımıza gereken yanıtı alamadık. Ortaklık başarısızlığa uğradığı için, ileride iki iyi komşu olarak birlikte yaşayabiliriz” mesajı verdi.



Bölgedeki Türkmenlerin hakları konusunda güvence verdiği de öne sürülen Barzani, Türkiye’yle ilişkileri her alanda daha da ileriye götürmekte kararlı olduğunu vurguladı. Çavuşoğlu’nun temasları sırasında ise Ankara, Irak’ın eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin lideri olduğu IKYB’nin Türkiye ofisini kapattı. 17 yıldır Ankara’da bulunan IKYB temsilcisi Behroz Gelali ailesiyle birlikte Türkiye’den ayrıldı.



TİLLERSON’LA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoglu kritik Irak ziyaretinden döndükten sonra ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’la telefonda görüştü. Görüşmede Irak, Suriye ve Afganistan’daki gelişmelerin değerlendirildiği öğrenildi.



