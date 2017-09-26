Irak'ın kuzeyindeki terör kampları vuruldu...

Parfüm seçerken dikkat etmeniz gereken 6 şey
Asla vazgeçilmeyen güzellik unsurlarından bir tanesi parfüm… Peki, parfümünüzü seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Nasıl daha kalıcı bir koku elde edebilirsiniz, kişiliğinizi kokunuzla nasıl...
TSK'dan yapılan açıklama şöyle:
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.
26 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir.
Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.