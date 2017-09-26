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    Irak'ın kuzeyindeki terör kampları vuruldu...

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 07:59 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 08:00

    Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde yer alan terör örgütü PKK kampları 26 Eylül (bugün) Türk savaş uçakları tarafından vuruldu.

    TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir.

    26 Eylül 2017 tarihinde Irak kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekâtı icra edilmiş, bölgede saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzii, barınak ve silah/mühimmat depoları imha edilmiştir.

    Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

     

    Etiketler: TSK , pkk , terör , operasyon
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