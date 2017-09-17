Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>"Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'e izin vermeyiz"

    "Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'e izin vermeyiz"

    AA
    17.09.2017 - 20:52 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 20:52

    Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlemeyi planladığı bağımsızlık referandumuna ilişkin, "Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyiz." dedi.

    Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Maliki'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman ile görüştüğü belirtildi.
    Açıklamada, Maliki'nin referandumun ne Irak halkının ne de Kürtlerin çıkarına hizmet edeceğini, yasal olmadığını, ertelenmesi ya da iptal edilmesi gerektiğini belirterek, "Irak'ın kuzeyinde ikinci İsrail'in kurulmasına izin vermeyeceğiz." dediği aktarıldı.

    IKBY'nin referandum kararına, Irak merkezi hükümeti, tartışmalı bölgelerde yaşayan Türkmen ve Araplar, ABD, Birlemiş Milletler, İngiltere, Türkiye ve İran karşı çıkıp, iptal edilmesini talep etmişti.

    "ANAYASAYA AYKIRI"

    Irak Başbakanı Haydar El İbadi, referandum kararının anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını belirtmişti. Irak Meclisi de yaptığı oylamada "bağımsızlık referandumunu" reddetmişti.

    Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün yaptığı yazılı açıklamada, "IKBY yönetimine, referandumu iptal etmesi ve Bağdat ile ciddi ve sürdürülebilir bir diyaloğa girmesi çağrısında bulunuyoruz." demişti.

    Etiketler: maliki , israil , ıkby
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri