Irak'ın kuzeyi ve Şırnak kırsalına hava harekatı: 9 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün Irak'ın kuzeyi?ndeki Avaşi?n-Basyan ve Kandi?l bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.

Bölgede bölücü terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen sığınak ve silah, mühimmat depoları imha edildi. Saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Şırnak kırsalına düzenlenen hava harekatında ise saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen silahlı 6 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.