‘Irak’ı mevcut sınırları içinde görmek isteriz’

Lavrov, “Rusya, Irak’ı mevcut sınırları içinde egemen ve bağımsız devlet olarak görmek istiyor. Son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gelişmelere gelince, merkezi Bağdat yönetimiyle IKBY arasında şimdilik savaş çıkmadı. Beklentimiz de çıkmamasıdır. Bence her iki taraf dışardan empoze edilen plan olmaksızın kendileri masaya oturarak referandum sonrası oluşan duruma çözüm bulmalı. Ancak taraflar dıştan arabuluculuk isterse böyle bir hizmet sunulmalı” dedi.

BAŞKONSOLOSLUK MESAJI

Rusya’nın Irak yönetiminden yana tavır takınarak Erbil’deki Başkonsolosluğunu kapatacağı söylentilerini de yalanlayan Lavrov, “Bu haberin asılsız olduğunu ilan ediyorum” dedi.