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    ‘Irak’ı mevcut sınırları içinde görmek isteriz’

    Nerdun HACIOĞLU / MOSKOVA
    23.10.2017 - 22:53 | Son Güncelleme:

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’yı ziyaret eden Iraklı mevkidaşı İbrahim El Caferi ile görüşmesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ni (IKBY) referandumdan önceki statüde görmek istedikleri vurgusunu yaptı.

    Lavrov, “Rusya, Irak’ı mevcut sınırları içinde egemen ve bağımsız devlet olarak görmek istiyor. Son dönemde ülkenin kuzeyinde yaşanan gelişmelere gelince, merkezi Bağdat yönetimiyle IKBY arasında şimdilik savaş çıkmadı. Beklentimiz de çıkmamasıdır. Bence her iki taraf dışardan empoze edilen plan olmaksızın kendileri masaya oturarak referandum sonrası oluşan duruma çözüm bulmalı. Ancak taraflar dıştan arabuluculuk isterse böyle bir hizmet sunulmalı” dedi.

    BAŞKONSOLOSLUK MESAJI

    Rusya’nın Irak yönetiminden yana tavır takınarak Erbil’deki Başkonsolosluğunu kapatacağı söylentilerini de yalanlayan Lavrov, “Bu haberin asılsız olduğunu ilan ediyorum” dedi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Sergey Lavrov
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