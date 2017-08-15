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    Irak ve Suudi Arabistan'dan flaş hamle

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 16:44Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 16:44

    Irak ve Suudi Arabistan, Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in 1990'de Kuveyt'i işgal etmesinden bu yana kapalı olan Arar sınır kapısını yeniden açmak için anlaştı.

    Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Irak ve Suudi Arabistan iki ülke arasında 1990'dan beri kapalı olarak duran Arar sınır kapısını ticaret amacıyla yeniden açmayı planlıyor.

    Sınır kapısı Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgali sonrası iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin durdurulması sonrası kapatılmıştı.

    Suudi Arabistan'da yayınlanan Mekke gazetesinin yazdığına göre Iraklı ve Suudi yetkililer pazartesi günü bölgeyi ziyaret etti ve buradaki Iraklı hacılarla görüştü.

    Etiketler: ırak , Suudi Arabistan , sınır
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