Irak ve Suudi Arabistan'dan flaş hamle

Rus haber ajansı Sputnik'in aktardığına göre, Irak ve Suudi Arabistan iki ülke arasında 1990'dan beri kapalı olarak duran Arar sınır kapısını ticaret amacıyla yeniden açmayı planlıyor.

Sınır kapısı Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin'in Kuveyt'i işgali sonrası iki ülke arasındaki diplomatik ilişkinin durdurulması sonrası kapatılmıştı.