Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Irak ve Suriye mesajı: Hayal peşinde olanlar karşılığı anında görür

    Irak ve Suriye mesajı: Hayal peşinde olanlar karşılığı anında görür

    Rıza ÖZEL / ŞANLIURFA
    18.09.2017 - 21:39 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 21:40

    BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kuzey Irak’ta yapılması planlanan bağımsızlık referandumuna ve Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’ye “Birtakım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet kurmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler. Ulusal güvenliğimizi tehdit edecek, içeride ve dışarıda her türlü girişim, gerekli karşılığı anında görecektir” sözleriyle tepki gösterdi.

    Şanlıurfa’da kentin kanaat önderleriyle bir araya gelen Yıldırım, şunları söyledi:

    “Biz ‘80 milyonun birliği’ diyoruz, ‘devletimizin dirliği’ diyoruz, ‘ülkemizin bekası’ diyoruz. Ama ne yazık ki muhalefet cephesinde aynı hassasiyet yok. Türkiye 2017 yılının ilk yarısında yüzde 5 büyüme sağlamış. Ama ana muhalefet partisi diyor ki ‘Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları inandırıcı değil’. Allah ıslah etsin. Ülkemizi kötülemekle, yabancılara şikâyet etmekle ülkeye hizmet olmaz. Bir koluna bölücüleri, bir koluna FETÖ’cüleri alarak sokakları arşınlamakla bu ülkeye hiçbir faydan olmaz.

    KİMSE İŞ ÇEVİRMESİN

    Ceylanpınar sınır kapımız Urfa’da. Bugün dünyanın sırt çevirdiği insanlık ayıbı orada yaşanıyor. Mağdur mazlum insanların tek barınağı, sığınağı Türkiye. Gerek Suriye’de gerek Irak’ta birtakım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet kurmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler. Ulusal güvenliğimizi tehdit edecek içeride ve dışarıda her türlü girişim, gerekli karşılığı anında görecektir. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Kimse güney sınırlarımızda Irak’ta, Suriye’de oldubittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye bu konuda kararlıdır. Gerekli uyarılar yapılmıştır. Eğer, bunun karşılığı görülmezse tabii ki gerekli tedbirleri almaktan da zerre kadar çekinmeyiz.”

    Etiketler: gazetehaberleri , başbakan , binali yıldırım
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri