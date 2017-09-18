Irak ve Suriye mesajı: Hayal peşinde olanlar karşılığı anında görür

Şanlıurfa’da kentin kanaat önderleriyle bir araya gelen Yıldırım, şunları söyledi:

“Biz ‘80 milyonun birliği’ diyoruz, ‘devletimizin dirliği’ diyoruz, ‘ülkemizin bekası’ diyoruz. Ama ne yazık ki muhalefet cephesinde aynı hassasiyet yok. Türkiye 2017 yılının ilk yarısında yüzde 5 büyüme sağlamış. Ama ana muhalefet partisi diyor ki ‘Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları inandırıcı değil’. Allah ıslah etsin. Ülkemizi kötülemekle, yabancılara şikâyet etmekle ülkeye hizmet olmaz. Bir koluna bölücüleri, bir koluna FETÖ’cüleri alarak sokakları arşınlamakla bu ülkeye hiçbir faydan olmaz.

KİMSE İŞ ÇEVİRMESİN

Ceylanpınar sınır kapımız Urfa’da. Bugün dünyanın sırt çevirdiği insanlık ayıbı orada yaşanıyor. Mağdur mazlum insanların tek barınağı, sığınağı Türkiye. Gerek Suriye’de gerek Irak’ta birtakım hayaller peşinde olanlar, burada yapay devlet kurmaya çalışanlar şunu iyi bilsinler. Ulusal güvenliğimizi tehdit edecek içeride ve dışarıda her türlü girişim, gerekli karşılığı anında görecektir. Bunu herkesin kafasına koyması lazım. Kimse güney sınırlarımızda Irak’ta, Suriye’de oldubittilerle iş çevirmeye kalkmasın. Türkiye bu konuda kararlıdır. Gerekli uyarılar yapılmıştır. Eğer, bunun karşılığı görülmezse tabii ki gerekli tedbirleri almaktan da zerre kadar çekinmeyiz.”