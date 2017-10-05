Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Irak: Silahlı çatışmaya girmek istemiyoruz

    Irak: Silahlı çatışmaya girmek istemiyoruz

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 12:50 | Son Güncelleme:

    Irak Başbakanı Haydar İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile silahlı çatışmaya girmek istemediğini belirtti. İbadi, tartışmalı bölgelerdeki Peşmerge güçlerine merkezi hükümetin kontrolü altında Irak güvenlik güçleriyle birlikte çalışması çağrısında bulundu.

    Fransa Başbakanı Emmanuel Macron'la birlikte açıklama yapan İbadi, "Silahlı çatışma istemiyoruz, karşı karşıya gelmek istemiyoruz ancak federal hükümet etkili olmalı ve hiç kimse federal hükümete karşı gelmemeli" dedi.

    İbadi terör örgütü DEAŞ militanlarından alınan topraklara atıfta bulunarak "Bu bölgeleri yeniden yapılandırabilmemiz için Peşmerge'ye federal hükümetin kontrolü altında Irak güvenlik güçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak çalışarak vatandaşların güvenliğini sağlaması çağrısında bulunuyorum" dedi.

    Macron ise Irak'ın toprak bütünlüğü önemine dikkat çekerek, ilerleyen haftalarda Bağdat'la Kürtler arasında diyalog çağrısında bulundu.

    Etiketler: Irak , Peşmerge , Kuzey Irak
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri