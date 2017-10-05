Irak: Silahlı çatışmaya girmek istemiyoruz

Fransa Başbakanı Emmanuel Macron'la birlikte açıklama yapan İbadi, "Silahlı çatışma istemiyoruz, karşı karşıya gelmek istemiyoruz ancak federal hükümet etkili olmalı ve hiç kimse federal hükümete karşı gelmemeli" dedi.

İbadi terör örgütü DEAŞ militanlarından alınan topraklara atıfta bulunarak "Bu bölgeleri yeniden yapılandırabilmemiz için Peşmerge'ye federal hükümetin kontrolü altında Irak güvenlik güçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak çalışarak vatandaşların güvenliğini sağlaması çağrısında bulunuyorum" dedi.

Macron ise Irak'ın toprak bütünlüğü önemine dikkat çekerek, ilerleyen haftalarda Bağdat'la Kürtler arasında diyalog çağrısında bulundu.