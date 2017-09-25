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    Irak: Referandum meşru değildir

    AA
    25.09.2017 - 12:59 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 12:59

    Irak Meclis Başkanı Selim el-Cuburi, Irak Federal Mahkemesi'nin durdurma kararı verdiği referandumun "yasal olmadığını" yineleyerek, hükümete "ülkenin birliğini koruması" çağrısında bulundu.

    Cuburi, meclis oturumunda yaptığı konuşmada "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararı yasal değildir. Hükümeti ülkenin birliğini korumak için gereken önlemleri almaya çağırıyoruz." dedi.  Cuburi ayrıca meclisteki Dışişleri, Maliye, Petrol ve Doğalgaz, Güvenlik ve Savunma, İller ve Hukuk komitelerini referanduma karşı gerekli kararları almaları için toplantıya davet etti.

    ALLAVİ'DEN "REFERANDUM SONUCUNU DONDURMA" ÇAĞRISI

    Öte yandan Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi de IKBY Başkanı Mesut Barzani'ye seslenerek "sorunların yapıcı diyalog ve görüşmelerle çözülmesi için referandum sonucunu dondurmasını" istedi.
    Allavi düzenlediği basın toplantısında, Kerkük ve tartışmalı bölgeler sorununun 140.maddeye göre çözülmesi gerektiğini belirterek "Ulusal Koalisyon (Şii) ile Kürt gruplar, intikam ve askeri müdahale içerikli atışmalardan vazgeçmeli. Kürt dostlarımızla sadece Ulusal Koalisyon'un diyalog sürecinde bulunmasını kabul etmiyoruz. Bu süreci yürütmek için ulusal bir komite kurulmalı." dedi.

    Iraklı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Allavi ayrıca "Bölge ülkelerini Irak'ın iç işlerine karışmaması için uyarıyorum. Hükümet de ilgili ülkeleri uyarmalı." ifadelerini kullandı.

    Etiketler: Irak , IKBY , Kuzey Irak , kuzey ırak
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