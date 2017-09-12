Irak Parlamentosu'ndan flaş referandum kararı

Özgün ve ayrıcalıklı eğitimin 5 olmazsa olmazı
Eğitim sisteminde yenilikçi yaklaşımlar artık çağımızın bir gereği. Klasikleşmiş kalıpları değiştirmek, özgün ve ayrıcalıklı bir eğitim vermek için eğitim sistemine farklı bakmak gerekiyor.
Irak Parlamentosu’nda, bağımsızlık referandumuyla ilgili yapılan oylamada “ret” kararı çıktı.
Rudaw'ın haberine göre oy çokluğuyla alınan karar sonrası Kürt vekiller oturumu terk etti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna gideceğini açıklamıştı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, anayasaya aykırı referandumu tanımayacaklarını söylüyor.