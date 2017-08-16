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    Irak Parlamento Başkanı'ndan 'referandum' açıklaması

    DHA
    16 Ağustos 2017 - 15:42Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 15:42

    Irak Parlamento Başkanı Selim Cuburi, Kuzey Irak’taki yerel Kürt yönetiminin 25 Eylül’de yapacağı bağımsızlık referandumunu değerlendirirken, "Kürdistan halkının talebine saygı duyarız, parlamento bu konuda tarafsız olacak" dedi.

    Erbil merkezli, uydudan yayın yapan Rudaw TV’deki habere göre, Bağdatta temasları sürdüren Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Müzakere Heyeti, Irak Parlamento Başkanı Selim Cuburiyi ziyaret etti. Kürt bölgesinde 25 Eylülde yapılacak referandum ve Erbil-Bağdat arasındaki ilişkilerinin ele alındığı toplantıda, Parlamento başkanı Cuburi’nin referandum konusunda parlamentonun tarafsız olması gerektiğini söyledi. Habere göre Kürt müzakere heyeti, Parlamento Başkanı Selim Cuburi’nin görüşmede, şunları söyledi:

    "Irak Parlamentosundan, Kürdistan halkını referanduım kararına karşı hiç bir yasa, karar çıkmayacak veya bir adım atılmayacak. Ancak, bu konu Bağdat ile karşılıklı anlayış çerçevesinde görüşülmeli. Erbil ile Bağdat arasındaki diyalogun başarılı olması için çaba sarf edeceğiz. Eğer bu konuda olumlukatkıda bulunamazsak tarafsız olacağız."

    Etiketler: ıkby , ırak , Referandum
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