MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Irak Parlamento Başkanı: Referandum konusunda tarafsız olacağız

    Irak Parlamento Başkanı: Referandum konusunda tarafsız olacağız

    DHA
    16 Ağustos 2017 - 16:02Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 16:03

    Irak Parlamento Başkanı Selim Cuburi, Kuzey Irak’taki yerel Kürt yönetiminin 25 Eylül’de yapacağı bağımsızlık referandumunu değerlendirirken, "Kürdistan halkının talebine saygı duyarız, parlamento bu konuda tarafsız olacak" dedi.

    Erbil merkezli Rudaw TV’deki habere göre, Bağdat'ta temasları sürdüren Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Müzakere Heyeti, Irak Parlamento Başkanı Selim Cuburiyi ziyaret etti.

    Kürt bölgesinde 25 Eylül'de yapılacak referandum ve Erbil-Bağdat arasındaki ilişkilerinin ele alındığı toplantıda, Parlamento başkanı Cuburi’nin referandum konusunda parlamentonun tarafsız olması gerektiğini söyledi. Habere göre Kürt müzakere heyeti, Parlamento Başkanı Selim Cuburi’nin görüşmede, şunları söyledi:

    "Irak Parlamentosu'ndan, Kürdistan halkını referanduım kararına karşı hiç bir yasa, karar çıkmayacak veya bir adım atılmayacak. Ancak, bu konu Bağdat ile karşılıklı anlayış çerçevesinde görüşülmeli. Erbil ile Bağdat arasındaki diyalogun başarılı olması için çaba sarf edeceğiz. Eğer bu konuda olumlu katkıda bulunamazsak tarafsız olacağız."

     

    Etiketler: Irak , bağdat , bağımsızlık referandumu
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri