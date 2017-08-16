Irak Parlamento Başkanı: Referandum konusunda tarafsız olacağız

Erbil merkezli Rudaw TV’deki habere göre, Bağdat'ta temasları sürdüren Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin Müzakere Heyeti, Irak Parlamento Başkanı Selim Cuburiyi ziyaret etti.

Kürt bölgesinde 25 Eylül'de yapılacak referandum ve Erbil-Bağdat arasındaki ilişkilerinin ele alındığı toplantıda, Parlamento başkanı Cuburi’nin referandum konusunda parlamentonun tarafsız olması gerektiğini söyledi. Habere göre Kürt müzakere heyeti, Parlamento Başkanı Selim Cuburi’nin görüşmede, şunları söyledi:

"Irak Parlamentosu'ndan, Kürdistan halkını referanduım kararına karşı hiç bir yasa, karar çıkmayacak veya bir adım atılmayacak. Ancak, bu konu Bağdat ile karşılıklı anlayış çerçevesinde görüşülmeli. Erbil ile Bağdat arasındaki diyalogun başarılı olması için çaba sarf edeceğiz. Eğer bu konuda olumlu katkıda bulunamazsak tarafsız olacağız."