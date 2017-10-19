Irak ordusunun kontrolündeki Kerkük'te hayat normale döndü

Irak hükümetinin kontrolündeki Kerkük kent merkezinde durum sakin. Resmi kurumlarda mesainin yeniden başladığı kentte alışveriş merkezleri ve çarşıda da hayat normal akışında devam ediyor.

AA muhabirine konuşan Kerküklüler, güvenlik endişesi taşımadıklarını belirterek, operasyon nedeniyle evlerini bırakıp kentten ayrılanlara dönmeleri çağrısında bulundu.

Refik Ahmed adlı Kerkük sakini, "Ben Kerküklü bir Kürt olarak kentte oldukça güvende yaşamaktayım. Hiçbir şekilde güvenlik sorunumuz yok. Polis güçleri kent merkezinde güvenliği en iyi şekilde sağlamaktadır." dedi.

Bir başka Kerküklü Sirvan Sabir ise operasyonların başlamasıyla kenti terk ederek Erbil ve Süleymaniye'ye hareket eden vatandaşların evlerine dönmeye başladığını belirtti.

Sabir, "Operasyon dolayısıyla kenti ve evleri terk edenlerin bu davranışına anlam veremiyorum. Ailelerin tümünün en kısa zamanda evlerine geri dönmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Siyasilerin yaptıkları hataların cezasını halkın çektiğini söyleyen Hüseyin Sabuncu ise, "Memleketimizin başını yakan ve belaya sokan siyasilerin adil ve akıllı bir siyaset yürütmelerini istiyoruz. Yapılan büyük hataların sonucunda büyük sorunlar doğuyor." ifadelerini kullandı.