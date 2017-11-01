Irak ordusundan flaş talep! "O bölgeleri geri verin"

Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Moskova temsilciliğinin açıklamasına göre, Irak ordusu ve Kürt milisler arasında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Musul'da gerçekleştirilen müzakerelerde, Bağdat, Erbil'den IKBY ve Türkiye arasındaki kontrol noktaları ve havalimanlarının kontrolünü istedi.

PEŞMERGE GÜÇLERİNİN SAYISINI AZALTIN

Bağdat, ayrıca Peşmerge güçlerinin sayısının azaltılmasını ya da Irak komutası altına alınmasını talep etti.

Açıklamada Bağdat'ın tartışmalı bölgelerdeki Kürtler ve ordunun ortak şekilde kontrol edilmesini istediği de bildirildi.

Açıklamada IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver'in de taraflar arasındaki görüşmelerin devam edeceği ve bu görüşmelerin tartışmalı bölgelere ortak güçlerin sevk edilmesi ile özellikle İbrahim Halil ve Peşhabur olmak üzere, sınır kapılarının kontrolüne odaklı olacağını belirttiği aktarıldı.