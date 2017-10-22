Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Irak ordusu yayınladı... Peşmerge böyle havaya uçurdu!

    Irak ordusu yayınladı... Peşmerge böyle havaya uçurdu!

    DHA / İrfan Sapmaz - Felat Bozarslan
    22.10.2017 - 12:16 | Son Güncelleme:

    Irak Ordusu, havaya uçurulduğu belirtilen Altınköprü kasabasındaki Hindistan köprüsüne ait görüntüleri yayınladı.

    Irak Ordusu’nun resmi Twitter hesabında Kerkük ile Erbil arasında bulunan ve peşmerge tarafından havaya uçurulduğu belirtilen Hindistan köprüsüyle ilgili görüntü yayınlandı. Twitter hesabında görüntülerin Hindistan köprüsüne ait olduğu ve Barzani peşmergeleri tarafından havaya uçurulduğu belirtildi.

    Peşmerge yetkilileri ise, patlatılan köprünün askeri geçişlerin önlenmesi amacıyla sadece bir kısmının havaya uçurulduğunu köprüye bütünüyle zarar verilmediğini şartların normalleşmesinden sonra köprünün tekrar onarılacağını söyledi.

    Patlatılan köprü kesinlikle tarihi Altınköprü köprü değil" denildi.

    Köprü, 1980 yılında İran Irak savaşı sırasında Saddam Hüseyin tarafından Hindistan’dan getirilen bir mühendis tarafından yapıldığı için ismi Hindistan köprüsü olarak geçiyor. Altınköprü’ de eski ve tarihi olan ve birbirine bağlantılı iki köprü daha ÿbulunuyor. Bunlarda Tezihine ve Orta mahallelerinde yer alıyor.

    Etiketler: Kuzey Irak
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri