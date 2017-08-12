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    Irak ordusu ve Haşdi Şabi Telafer'i kuşattı

    AA
    12 Ağustos 2017 - 11:30Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 11:35

    Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunan Türkmen kenti Telafer'in İran destekli Haşdi Şabi milisleri ve ordu güçleri tarafından kuşatıldığı belirtildi. Türkiye ve Irak meclisindeki Türkmenler, Telafer operasyonuna Haşdi Şabi'nin katılmasına karşı çıkıyor.

    Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Resul, Irak'ın yarı resmi gazetesi Sabah'a yaptığı açıklamada, "Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, Musul'un batısındaki Telafer'i terör örgütü DEAŞ'tan geri alabilmek için kenti birçok yönden kuşatma altına aldı." dedi.

    Resul, kuşatmanın örgütün Suriye'den lojistik destek sağladığı hattın kesilmesi sonrasında gerçekleştiğini aktardı.  DEAŞ'ın Musul'daki son durumuna ilişkin ise Resul, "Telafer ile Iyadi ve Muhallebiye kasabalarının da DEAŞ'tan geri alınması halinde, Musul vilayetinin tamamen kurtarıldığı söylenebilir." ifadesini kullandı.

    Musul'da DEAŞ'a karşı yürütülen operasyonun 10 Temmuz'da tamamlanmasının ardından ordu birliklerinin Telafer'e yönelik bir kurtarma operasyonu düzenleyeceği ifade edilmişti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de geçen hafta yaptığı açıklamada operasyon için hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti.

    Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.

    Etiketler: ırak , Haşdi Şabi , Telafer
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