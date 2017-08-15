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    Irak ordusu Telafer'i vurmaya başladı

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 09:25Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 10:19

    Reuters haber ajansı, Irak ordusunun terör örgütü DEAŞ'ın elindeki Telafer'e hava saldırısı başlattığını duyurdu.

    Bağdat merkezli el Sumariya kanalı, Irak Savunma Bakanlığı sözcüsünün ifadelerine yer verdi. Habere göre, Telafer'e yönelik kara harekâtı hava saldırılarının sona ermesininden hemen sonra başlayacak. 

    Musul'un 80 kilometre batısında Telafer, Musul'un alınmasının ardından Irak ordusunun yeni hedefi olarak gösteriliyordu. 

    DEAŞ, Telafer'i 2014 senesinde almadan önce bölgede 200 bin kişi yaşıyordu. 

    13 SALDIRI DÜZENLENDİ

    Irak Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Tuğgeneral Şemseddin Muhammed Anberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait F-16'ların, gece saatlerinde Telafer kent merkezi ve çevre bölgelerindeki terörist hedeflere 13 saldırı düzenlediğini ifade etti.

    Anberi, Irak ordusuna bağlı topçu birliklerinin de DEAŞ'a ait hedefleri vurarak, koalisyon güçlerine destek olduğunu belirtti.
    Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.

    Ayrıntılar geliyor...

    Etiketler: telafer , deaş , Irak
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