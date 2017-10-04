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    Irak ordusu Havice'ye operasyon başlattı

    Hürriyet Haber
    04.10.2017 - 09:30 | Son Güncelleme:

    Irak güvenlik güçleri, ülkede terör örgütü DEAŞ'ın kontrolü altında bulunan son iki toprak parçasından biri olan Havice'yi DEAŞ'tan geri almak için son taarruzunu başlattı.

    Irak, başkent Bağdat'ın kuzeyinde ve Kerkük'ün batısında kalan Havice bölgesinde DEAŞ'e karşı askeri harekatı 21 Eylül'de başlatmıştı.

    Irak kuvvetleri, militanlar tarafında eğitim kampı ve lojistik merkezi olarak kullanılan Rashad hava üssünü ele geçirdikten iki gün sonra hava üssünün 30 kilometre kuzeyinde bulunan Havice'ye doğru harekete geçti.

    DEAŞ'ın kontrolü altında bulunan diğer toprak parçası ise ülkenin batısında Suriye sınırı boyunca uzanıyor.

    Havice Operasyonları Sorumlusu Korgneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu, federal polis, çevik kuvvet ve Haşdi Şabi güçleri, Havice merkeziyle Riyad ve ona bağlı köyleri kurtarmak için geniş çaplı operasyona başladı." ifadelerini kullandı.

    Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada "Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını" duyurmuştu.

    Etiketler: Irak , Irak askeri , havice , deaş , terör , haber , HABER
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