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    Irak ordusu Havice yakınlarında 400 kişilik toplu mezarlar buldu

    BBC Türkçe
    12.11.2017 - 15:13 | Son Güncelleme:

    Irak ordusunun geçen ay terör örgütü DEAŞ'ten geri aldığı örgütün elindeki son bölgelerden Havice yakınlarında, yaklaşık 400 cansız bedenin olduğu toplu mezarlar bulundu.

    Kerkük Valisi Rakan Said, toplu mezarların Havice'nin biraz dışında, DEAŞ'ın "infaz bölgesine" dönüştürdüğü bir havaüssünde olduğunu açıkladı.

    Terör örgütü DEAŞ, Havice'nin güneyindeki Reşad Hava Üssü'nü eğitim kampı olarak kullanıyordu.

    Irak ordusu Havice yakınlarında 400 kişilik toplu mezarlar buldu

    Mezarlarda bulunanlardan bazılarının üzerinde sivil kıyafetler, bazılarındaysa DEAŞ'ın ölüm cezası verdiği insanlara giydirdiği üniformalar vardı.

    Irak ordusu Havice yakınlarında 400 kişilik toplu mezarlar buldu

    Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 240 km kuzeyindeki Havice kenti, 2013 yılından beri DEAŞ'ın kontrolü altındaydı. DEAŞ'ın elindeki son toprakların da geri alınması için Suriye ve Irak'ta yürütülen operasyonlar sonucu kent, geçen ay kurtarıldı.

    Iraklı general Mortada el Luwaibi, kentteki görgü tanıklarının ifadeleri sonrası ordunun toplu mezarlara ulaştığını açıkladı.
    Irak ordusu Havice yakınlarında 400 kişilik toplu mezarlar buldu

     

     

    Etiketler: son dakika , Son dakika
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