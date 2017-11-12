Irak ordusu Havice yakınlarında 400 kişilik toplu mezarlar buldu

Kerkük Valisi Rakan Said, toplu mezarların Havice'nin biraz dışında, DEAŞ'ın "infaz bölgesine" dönüştürdüğü bir havaüssünde olduğunu açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ, Havice'nin güneyindeki Reşad Hava Üssü'nü eğitim kampı olarak kullanıyordu.

Mezarlarda bulunanlardan bazılarının üzerinde sivil kıyafetler, bazılarındaysa DEAŞ'ın ölüm cezası verdiği insanlara giydirdiği üniformalar vardı.

Irak'ın başkenti Bağdat'ın yaklaşık 240 km kuzeyindeki Havice kenti, 2013 yılından beri DEAŞ'ın kontrolü altındaydı. DEAŞ'ın elindeki son toprakların da geri alınması için Suriye ve Irak'ta yürütülen operasyonlar sonucu kent, geçen ay kurtarıldı.

Iraklı general Mortada el Luwaibi, kentteki görgü tanıklarının ifadeleri sonrası ordunun toplu mezarlara ulaştığını açıkladı.

