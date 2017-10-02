Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Irak: 'Önce referandumu iptal edin, sonra konuşalım'

    Irak: 'Önce referandumu iptal edin, sonra konuşalım'

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 10:39 | Son Güncelleme:

    Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin ofisinden yapılan açıklamada, Erbil ile diyalog için önce referandumun iptal edilmesi istendi.

    Erbil merkezli Rudaw'ın aktardığı yazılı açıklamada, “Bölge, anayasal olmayan referandumun sonuçlarını iptal etmeli, daha sonra Irak’ın toprak bütünlüğünün güçlendirilmesi için ciddi görüşmeler yapmalıyız” denildi.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak Anayasası ve Federal Mahkeme’nin kararlarına bağlı kalınması istenen açıklamada, “Kürt Bölgesi, ileri gittiği bölgelerle ilgili de müdahalelere son vermelidir” ifadesi kullanıldı.

    Federal Mahkeme, 18 Eylül’de yaptığı toplantıda, “referandumun anayasaya aykırı olduğunu” bildirerek iptal edilmesini istemişti. Mahkeme, referandumun sonuçlarının tanınmayacağını duyurmuştu.

    Etiketler: Irak , referandum , kürt bölgesi
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri