Irak: 'Önce referandumu iptal edin, sonra konuşalım'

Erbil merkezli Rudaw'ın aktardığı yazılı açıklamada, “Bölge, anayasal olmayan referandumun sonuçlarını iptal etmeli, daha sonra Irak’ın toprak bütünlüğünün güçlendirilmesi için ciddi görüşmeler yapmalıyız” denildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Irak Anayasası ve Federal Mahkeme’nin kararlarına bağlı kalınması istenen açıklamada, “Kürt Bölgesi, ileri gittiği bölgelerle ilgili de müdahalelere son vermelidir” ifadesi kullanıldı.



Federal Mahkeme, 18 Eylül’de yaptığı toplantıda, “referandumun anayasaya aykırı olduğunu” bildirerek iptal edilmesini istemişti. Mahkeme, referandumun sonuçlarının tanınmayacağını duyurmuştu.