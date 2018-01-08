Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Irak: İran'a petrol ihracatı Ocak sonunda başlıyor

    Irak: İran'a petrol ihracatı Ocak sonunda başlıyor

    Reuters
    08.01.2018 - 09:30 | Son Güncelleme:

    Irak Petrol Bakanı Jabar el-Luaibi Kerkük petrol sahalarından İran'a petrol ihracatının Ocak sonundan önce başlayacağını söyledi.

    Luaibi en başta günde 30,000 varil kadar ham petrolün İran'ın Kermanşah rafinerisine kamyonlarla taşınacağını belirterek, "Allah izin verirse ay sonundan önce başlayacak" dedi.

    Tanker kamyonlarıyla İran'a petrol taşınması iki ülkenin Kerkük'ten petrol ihracatını başlatmak için geçen ay yaptığı takas anlaşması kapsamında gerçekleşecek.
    Luaibi'nin geçen ayki açıklamasına göre iki ülke arasında günde 60,000 varile kadarlık takas anlaşması İran'ın Kerkük'ten alacağı ham petrole karşılık Irak'ın güneyine petrol göndermesine imkan sağlıyor.

    Yine Luaibi'nin geçen ayki açıklamasına göre, Irak ve İran petrolü tankerlerle taşımamak için boru hattı yapımı da planlıyor. Bu boru hattı Kerkük'ten Türkiye'ye uzanan mevcut ihracat hattının yerini alabilir.

    Etiketler: son dakika , haberler , SON HABER , Son Haber.Com
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri