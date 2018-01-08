Irak: İran'a petrol ihracatı Ocak sonunda başlıyor

Luaibi en başta günde 30,000 varil kadar ham petrolün İran'ın Kermanşah rafinerisine kamyonlarla taşınacağını belirterek, "Allah izin verirse ay sonundan önce başlayacak" dedi.

Tanker kamyonlarıyla İran'a petrol taşınması iki ülkenin Kerkük'ten petrol ihracatını başlatmak için geçen ay yaptığı takas anlaşması kapsamında gerçekleşecek.

Luaibi'nin geçen ayki açıklamasına göre iki ülke arasında günde 60,000 varile kadarlık takas anlaşması İran'ın Kerkük'ten alacağı ham petrole karşılık Irak'ın güneyine petrol göndermesine imkan sağlıyor.

Yine Luaibi'nin geçen ayki açıklamasına göre, Irak ve İran petrolü tankerlerle taşımamak için boru hattı yapımı da planlıyor. Bu boru hattı Kerkük'ten Türkiye'ye uzanan mevcut ihracat hattının yerini alabilir.