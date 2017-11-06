Irak Federal Mahkemesi'nden flaş 'bağımsızlık' kararı

Barzani'ye yakın haber sitesi Rudaw'ın aktardığı habere göre federal Mahkeme Sözcüsü Yas Samuk yaptığı açıklamada, “Federal Yüksek Mahkeme, bugünkü toplantısında anayasanın 1. maddesini açıklayan bir karar aldı. Bu madde ile anayasanın diğer ilgili maddelerinin, Irak’ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptığı ve 109. maddenin, bütün federal yetkilerin toprak bütünlüğünün korumasını bağlayıcı kıldığı sonucuna varıldı” dedi.

Eyas Samuk ayrıca, mahkemenin, “hiçbir maddenin, herhangi bir bileşenin ayrılmasına müsaade etmediği” kanaatine vardığını ifade etti.