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    Irak Federal Mahkemesi'nden flaş 'bağımsızlık' kararı

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 11:46 | Son Güncelleme:

    Irak Federal Mahkemesi’nden, “anayasanın, hiçbir bileşene ayrılma hakkı tanımadığı” açıklaması yapıldı.

    Barzani'ye yakın haber sitesi Rudaw'ın aktardığı habere göre federal Mahkeme Sözcüsü Yas Samuk yaptığı açıklamada, “Federal Yüksek Mahkeme, bugünkü toplantısında anayasanın 1. maddesini açıklayan bir karar aldı. Bu madde ile anayasanın diğer ilgili maddelerinin, Irak’ın toprak bütünlüğüne vurgu yaptığı ve 109. maddenin, bütün federal yetkilerin toprak bütünlüğünün korumasını bağlayıcı kıldığı sonucuna varıldı” dedi.

    Eyas Samuk ayrıca, mahkemenin, “hiçbir maddenin, herhangi bir bileşenin ayrılmasına müsaade etmediği” kanaatine vardığını ifade etti.

    Etiketler: bağımsızlık , Referandum
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