Irak duyurdu! 'Bir tabur dahi geri çekilmedi'

Bakanlık Müsteşarı Vehab et-Tai, yaptığı yazılı açıklamada, "Emniyet güçlerimiz, görev yerlerinde konuşlanmış durumda, federal polis, çevik kuvvet, terörle mücadele ya da ordu birliklerinden bir tabur dahi geri çekilmedi." ifadesini kullandı.

Kerkük Emniyet Müdürlüğünü arayarak son gelişmelere ilişkin bilgi aldığını belirten Tai, kentte istikrarın hakim olduğunu, tüm güvenlik birimlerinin çalışmalarına normal bir şekilde devam ettiğini aktardı.



Tai, bazı taraflı medya kuruluşlarının bu tür haberlerinin, Iraklı kahramanların azimlerini etkileme ya da halkı telaşlandırma teşebbüsünden ibaret olduğunu vurguladı.

Diyala İli Polis Teşkilatı Sözcüsü Galib Atiyye de AA muhabirine yaptığı açıklamada, federal polis güçlerinin, ilin kuzeydoğusundaki tartışmalı bölgelerden Hanekin kazasında konuşlanmış durumda olduğunu belirterek, "Federal polisler, görevlerine doğal seyrinde devam ediyor, bölge güvenliği istikrarlı. Emniyet güçlerimizden hiçbiri bölgeden çekilmedi." dedi.

Bazı medya organlarının Hanekin'in güvenliğini sarsmak için birtakım söylentiler yaydığını dile getiren Atıyye, ayrıca Haşdi Şabi'nin Hanekin'de yer almadığını ve onların kazadan çekildiğine ilişkin ifadelerin de başka bir söylenti olduğunu aktardı.

Atıyye, Hanekin kazasının merkezinde yerel polis güçleri ile Diyala polisine bağlı alayın olduğunu, ikinci bir birliğin olmadığını sözlerine ekledi.

Ülkedeki bazı yerel medya organlarında bugün Peşmerge'nin bölgeye yönelmesinin ardından merkezi yönetime bağlı birliklerin Kerkük ve Diyala'dan çekildiğine ilişkin haberler yer almıştı.

Irak merkezi hükümetine bağlı birlikler, dün Hanekin kazası ile Diyala'nın doğusundaki Celavla ve Kalar nahiyelerinde denetimi sağladığını duyurmuştu.