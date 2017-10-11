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    Irak: DEAŞ'ı bu yıl tamamen mağlup edeceğiz

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 10:51 | Son Güncelleme:

    Irak Başbakanı Haydar el Abadi, terör örgütü DEAŞ'ın bu yıl Irak'ta tamamen mağlup edileceğini belirtti.

    Abadi açıklamayı Irak devlet televizyonunda yaptı.

    ABD destekli Irak güçlerinin dokuz aylık mücadelenin ardından Temmuz ayında terör örgütü DEAŞ'ın Irak'taki fiili başkenti Musul'u ele geçirmesiyle DEAŞ sınır ötesi sözde "hilafeti" büyük ölçüde yıkıldı.

    Irak ordusu, 5 Ekim'de Havice kenti ve çevresini DEAŞ'ten geri aldığını açıklamıştı. Militanların Kuzey Irak'ta ellerinde kalan son önemli bölge olan Havice'nın de ele geçirilmesiyle, DEAŞ'ın kontrolü altında, sadece ülkenin batısında Suriye sınırındaki topraklar kalmış oluyor.

    Etiketler: Irak , Abadi , Irak Başbakanı
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