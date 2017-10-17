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    Irak DEAŞ'a harekâta hazırlanıyor

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 12:19 | Son Güncelleme:

    Irak güvenlik güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın dün ele geçirdiği Kerkük'ün batısındaki 2 köyü geri almak için hazırlık yaptığı belirtildi.

    Kerkük emniyetinden Yüzbaşı Hamid el-Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, binden fazla kişiden oluşan fedaral polis ve Haşdi Şabi güçlerinin Ed-Dibs ilçesine ulaştığını ve DEAŞ militanlarının yayılmasını önlemek için burada konuşlandığını söyledi.

    Ubeydi, güvenlik güçlerinin DEAŞ'ın ele geçirdiği söz konusu iki köye operasyon başlatmak ve Peşmerge kontrolündeki hapishanelerden kaçan militanları yakalamak için hazırlık yaptığını ifade etti.

    Öte yandan Yüzbaşı Cebbar Hasan ise Ed-Dibs ilçesi ve çevre köylerdeki yüzlerce sivilin, Irak güçleri ile DEAŞ arasında yaşanacak muhtemel çatışmalardan kaçmak için evlerini terk ettiğini belirtti.

    Hasan, emniyet güçlerinin, "DEAŞ'ın ilçe içlerine ilerleyemeyeceği" şeklinde telkinlerle bölge sakinlerini rahatlatmaya çalıştığını dile getirdi.
    Irak güçlerinin Kerkük'e yönelik askeri operasyonları nedeniyle oluşan boşluğu fırsat bilen DEAŞ militanları, dün kent merkezinin 45 kilometre batısında yer alan Ed-Dibs ilçesine bağlı El-Milh ve Et-Tuveyliğa köylerini ele geçirmişti.

    Etiketler: rak
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