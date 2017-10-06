Irak Büyükelçisi: Güç kullanabiliriz. Türkiye'deki tatbikat bunun hazırlığıydı

IKBY referandumuna ilişkin "Bu referandum terörle mücadele çabasının altını oyuyor" diyen Hişam El Alevi, "Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'a ziyaretini organize etmeye çalışıyoruz" ifadelerini de kullandı.



Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam El Alevi

Vanayı kapatırız konusu bağlamında sorulan soruya Büyükelçi, "Petrol ve doğalgaz anlaşması konusunda iki ülke enerji bakanlıkları iki sayfalık yeni bir mutabakat zaptı üzerinde çalışıyor. İki ülke için kazan kazan olacak bir sonuca ulaşmayı umuyoruz." dedi.

"Halk Bankası'nda tutulan petrol doğalgaz paraları konusunda Yıldırım'ın ziyareti sırasında bir çözüm bulmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanan İbrahim el Alevi, "Yeni sınır kapısının Irak'ın Fişabur kenti üzerinden yeni kapı açılması için çalışma yürütülüyor. Fişabur petrol boru hattının hemen yanında olacağı için buranın güvenliğinin de daha rahat sağlanacağı söylenebilir." dedi.