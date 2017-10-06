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    Irak Büyükelçisi: Güç kullanabiliriz. Türkiye'deki tatbikat bunun hazırlığıydı

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 13:56 | Son Güncelleme:

    Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam El Alevi, IKBY referandumuna ilişkin, "Sınır kapısının kontrolü için güç kullanabiliriz. Türkiye'deki tatbikat bunun hazırlığıydı" dedi.

    IKBY referandumuna ilişkin "Bu referandum terörle mücadele çabasının altını oyuyor" diyen Hişam El Alevi, "Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'a ziyaretini organize etmeye çalışıyoruz" ifadelerini de kullandı. 

    Irak Büyükelçisi: Güç kullanabiliriz. Türkiyedeki tatbikat bunun hazırlığıydı
    Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam El Alevi

     Vanayı kapatırız konusu bağlamında sorulan soruya Büyükelçi, "Petrol ve doğalgaz anlaşması konusunda iki ülke enerji bakanlıkları iki sayfalık yeni bir mutabakat zaptı üzerinde çalışıyor. İki ülke için kazan kazan olacak bir sonuca ulaşmayı umuyoruz." dedi.

    "Halk Bankası'nda tutulan petrol doğalgaz paraları konusunda Yıldırım'ın ziyareti sırasında bir çözüm bulmayı planlıyoruz." ifadelerini kullanan İbrahim el Alevi, "Yeni sınır kapısının Irak'ın Fişabur kenti üzerinden yeni kapı açılması için çalışma yürütülüyor. Fişabur petrol boru hattının hemen yanında olacağı için buranın güvenliğinin de daha rahat sağlanacağı söylenebilir." dedi.

    Etiketler: Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam El Alevi , Hişam El Alevi , IKBY , son dakika
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