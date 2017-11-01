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    Irak Başbakanı: Peşmergelerin maaşını ödeyeceğiz

    Hürriyet Haber
    01.11.2017 - 09:43 | Son Güncelleme:

    Irak Başbakanı Haydar Abadi hükümetin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) istihdam ettiği peşmergeler ve kamu göevlilerinin maaşlarını ödemeye yakında başlayacağını söyledi.

    Yarı özerk statüsü olan bölgesel yönetim, 2014 yılından beri peşmergelere ve memurlarına maaş ödemekte zorlanıyordu.

    Kürt yönetimi ile Bağdat merkezi hükümeti arasında petrol gelirlerinin paylaşımı nedeniyle çıkan anlaşmazlık yüzünden  Bağdat, IKBY'ye yapması gereken ödemeleri yapmıyordu.

    Abadi dün gazetecilere yaptığı açıklamada, "Peşmergeler ve bölge memurlarının hepsinin maaşlarını yakında ödeyeceğiz" dedi.

    Irak ordusunun petrol bölgesi Kerkük'ü iki hafta önce peşmergelerden almasıyla da Kürt yönetiminin petrol geliri yarı yarıya düştü.

    Kürt bölgesinde 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunun Irak'ın askeri müdahalesine yol açmasıyla doğan gerginlik, maaşların ödenmesiyle yumuşayabilir.

     

    Etiketler: peşmerge , haydar ibadi
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