Irak Başbakanı İbadi'den referandum açıklaması: İzin vermeyeceğiz

İbadi, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Bakanlar Kurulu toplantısında, IKBY ile sorunların diyalog yoluyla çözülmesinin önemine değindiklerini aktararak, "Bakanlar Kurulu, Kürdistan'daki referandumun yasal olmadığını yineledi." dedi.

"Tek taraflı emrivaki ve güç empoze etmek kabul edilemez. Referandum, IKBY'deki yasalara bile aykırıdır." diyen İbadi, "Kürt liderleri diyalog için Bağdat'a davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

-"ÜLKENİN BÖLÜNMESİNE ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İbadi, "Kürt halkı 2003 sonrası asırlarca elde edemediği kazançlara sahip oldu. Bu da onların en doğal hakkıdır." ifadelerini kullanarak, şunları söyledi:

"Referandumu gerçekleştirmek için atılan adımlar gerçekleşince tüm kazançlarını kaybedecekler. Bizi yeni fitneye çekecek ve herkesin zararlı çıkacağı adımlara karşı uyarıyorum. Kürt kardeşlerimizin umuduna saygı duyuyorum ancak ülkenin bölünmesine asla izin vermeyeceğiz. Kürt halkını bu referandumu boykot etmeye çağırıyorum çünkü bu asla yararlarına olmayacak. Kerkük petrolünü ihraç etmeyi istiyorlardı bunu da yasal olmayacak şekilde ve güç kullanarak yapıyorlar. Peki petrol satışlarına rağmen IKBY'de neden refah gerçekleşmiyor? IKBY'de memurların maaşları dahi ödenemiyor. Referandum, Irak ve bölgeyi büyük riske atacak."

İbadi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere gelecek hafta Newyork'a gideceğini açıklarken, "DEAŞ'ı suç örgütü sayacak uluslararası karar çıkarmaya çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

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