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    Irak Başbakanı İbadi, IKBY referandumunun iptalini istedi

    Hürriyet Haber
    27.09.2017 - 14:25 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 14:25

    Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Irak kürt Bölgesel Yönetimi'nde 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunun iptalini istedi.

    Iraklı milletvekillerine konuşan İbadi, "Referandum iptal edilmeli ve anayasal çerçeve içinde diyalog başlatılmalı" ifadelerini kullandı.
    İbadi ayrıca Kerkük'ü kastederek Peşmerge'nin tartışmalı bölgelerden çekilmesi çağrısında bulundu.

    Sabah saatlerinde IKBY Bağdat'ın Erbil ve Süleymaniye Havalimanlarının kontrolünün kendilerine verilmesi talebini reddetmişti.

    Bunun üzerine Irak Sivil Havacılık Kurumu bu iki havalimanına yönelik uluslararası uçuşları cuma günü itibarıyla askıya almaya karar vermişti.

    IKBY'de 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunda oyların tamamı henüz sayılmadı ancak ilk sonuçlar sandıktan yüksek oranda 'Evet' oyunun çıkacağını gösteriyor.

    Etiketler: ıkby , ibadi , ırak
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