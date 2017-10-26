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    Irak Barzani'nin 'sesi'ni kesti

    AA
    26.10.2017 - 23:05 | Son Güncelleme:

    Irak Medya ve İletişim Kurumu, Savunma Bakanlığı’ndan Erbil merkezli "Rudaw" ve "Kürdistan 24" televizyon kanallarının yayınlarının durdurulmasını ve teçhizatlarına el konulmasını istedi.

    Irak Medya ve İletişim Kurumu, Savunma Bakanlığı’na bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı’na gönderdiği resmi yazıda, "Rudaw ve Kürdistan 24 televizyon kanalları, bizden yayın ruhsatı almaksızın, provokasyon, nefret, tahrik, toplumsal barışı ve güvenliği hedef alan yayın yapıyor. Bundan dolayı söz konusu televizyonların yayınlarının durdurulması ve çalışanlarının Irak genelinde yayın yapmalarının engellenmesi, tarafınızca teçhizatlara el konulma işleminin yapılmasının gereğini bildiriyoruz." denildi.

    "KIŞKIRTICI YAYIN"

    Yazıda, söz konusu televizyon kanallarının çalışanlarına da kararın tebliğ edilmesi istendi.

    Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Irak Medya ve İletişim Kurumu’ndan, merkezi yönetim güçlerinin tartışmalı bölgelerde kontrolü sağlamaya çalıştığı dönmede söz konusu kanalların kışkırtıcı yayın yaptıkları için yayın lisanslarının durdurulmasını istemişti.

    "Rudaw" ve "Kürdistan 24" televizyon kanallarının, IKBY’nin yanı sıra Kerkük ve Bağdat’ta da yayın yaptığı kaydedildi.

    Etiketler: Barzani
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