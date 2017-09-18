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Ipsos'a 7 ödül birden

Hürriyet Haber
18.09.2017 - 14:49 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 14:54

Türkiye Araştırmacılar Derneği’nin, araştırma sektöründeki başarılı pazarlama ve sosyal araştırma projelerini ödüllendirmek için bu yıl beşincisini düzenlediği Baykuş Ödülleri Töreni’nde Ipsos’a 7 ödül birden geldi.

Araştırma Şirketlerinin, Araştırma Veren firmalar ve Veri Toplama Şirketleriyle başvurduğu Baykuş Ödülleri’nde aynı zamanda TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de Jüri Özel Ödülü olan Bilgi Dostu Baykuş Ödülünü aldı. 13 Eylül Çarşamba akşamı Beşiktaş Four Seasons Oteli’nde gerçekleştirilen tören, araştırmacılar, iş dünyası ve basın mensuplarını bir araya getirdi.

Ipsos ödül töreninden 7 ödülle dönerken, en çok ödülü geçtiğimiz yıl da olduğu gibi Vizyoner kategorisinde aldı.

Ipsos CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili şunları iletti: “Çoğunluğu Vizyoner kategoride olmak üzere aldığımız 7 ödülle birlikte; araştırma işine yeni yaklaşımlar getirmeye ve yeni metodolojiler kullanmaya olan inancımızı bir kez daha göstermiş olduk. Araştırmalarımız neticesinde müşterilerimizin iş sonuçlarına etkilerini birebir görmeye devam etmek de bizleri en motive eden ve yaptığımız işi aşka dönüştüren faktörlerden biri oluyor. Projeleri elbette ödül kazanmak üzere gerçekleştirmiyoruz, müşterilerimizin iş sonuçlarına somut etki-katkı yapmak üzere yola çıkıyoruz, ancak bu başarılı yolculuğun bir de ödül ile taçlanması hepimiz için mutluluk verici oluyor. İş ortağımız olan müşterilerimize ve bu tutkuyu yaşatan ödül alsın/almasın tüm Ipsos çalışanlarına ve işbirliği yaptığımız veri toplama şirketlerine tekrar çok teşekkür ediyoruz. “

Ipsos’un ödül aldığı tüm projeler şu şekilde:

Ipsosa 7 ödül birden

Etiketler: Ipsos , Türkiye Araştırmacılar Derneği , Ipsos araştırma
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