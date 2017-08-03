İpsala’dan sonra Kapıkule de geçiyor

BAKAN Tüfenkci, Trakya’daki sınır kapılarında incelemeler yapmak üzere Edirne’ye geldiğini belirtti. Kapıkule’de izincilerin gidişiyle beraber çok yoğun bir trafik yaşadığını anlatan Tüfenkci, hafta sonları özellikle TIR kuyruklarının meydana geldiğini vurguladı.

Gümrükte oluşan kuyrukların azaltılması için sahada incelemelerde bulunduğunu vurgulayan Tüfenkci, şöyle dedi:

“Bunu nasıl azaltabiliriz, onun planlamasının nasıl yapabiliriz bunun için sahaya geldik. Sizin de gördüğünüz gibi gurbetçi vatandaşlarımız gerçekten gümrük girişlerinden çok memnunlar ve uzun süre beklemediklerini ifade ediyorlar. Bundan dolayı memnun olduk. Kapılarda artık kayıt altına alma işlemini kaldırıyoruz. Taşıt plaka okuma sistemini getiriyoruz. Bunun testini İpsala’da yaptık. Başarıyla çalıştığını gördük. Kapıkule’de ve diğer kapılarımızda da taşıt plaka okuma sistemini hayata geçireceğiz. İhaleleri bitti. Altyapı çalışmaları bitti. Bu sistemle girişlerin çok daha hızlandığını göreceğiz.”





SIKINTI BULGARİSTAN TARAFINDA

Bakan Tüfenkci, sınır kapılarında yabancı yolcuların fazla beklememesinin Türkiye’nin prestiji açısından önemli olduğunu vurguladı. Bulgaristan gümrüğü tarafında hem personel hem de fiziki anlamda bazı sıkıntılar olduğunu aktaran Tüfenkci, Bulgaristan yetkilileriyle bu konuda görüşeceklerini sözlerine ekledi.