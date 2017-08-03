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    İpsala’dan sonra Kapıkule de geçiyor

    Ali Can ZERAY / EDİRNE, DHA
    03 Ağustos 2017 - 10:18Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 10:18

    Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kapıkule’de incelemelerde bulundu. Yolcu giriş peronlarında yurt dışından gelen Türk vatandaşları ve Avrupa’ya çıkış yapan TIR şoförleriyle sohbet eden Tüfenkci, istek ve sıkıntıları dinledi.

    BAKAN Tüfenkci, Trakya’daki sınır kapılarında incelemeler yapmak üzere Edirne’ye geldiğini belirtti. Kapıkule’de izincilerin gidişiyle beraber çok yoğun bir trafik yaşadığını anlatan Tüfenkci, hafta sonları özellikle TIR kuyruklarının meydana geldiğini vurguladı.
    Gümrükte oluşan kuyrukların azaltılması için sahada incelemelerde bulunduğunu vurgulayan Tüfenkci, şöyle dedi:
    “Bunu nasıl azaltabiliriz, onun planlamasının nasıl yapabiliriz bunun için sahaya geldik. Sizin de gördüğünüz gibi gurbetçi vatandaşlarımız gerçekten gümrük girişlerinden çok memnunlar ve uzun süre beklemediklerini ifade ediyorlar. Bundan dolayı memnun olduk. Kapılarda artık kayıt altına alma işlemini kaldırıyoruz. Taşıt plaka okuma sistemini getiriyoruz. Bunun testini İpsala’da yaptık. Başarıyla çalıştığını gördük. Kapıkule’de ve diğer kapılarımızda da taşıt plaka okuma sistemini hayata geçireceğiz. İhaleleri bitti. Altyapı çalışmaları bitti. Bu sistemle girişlerin çok daha hızlandığını göreceğiz.”

    İpsala’dan sonra Kapıkule de geçiyor

    SIKINTI BULGARİSTAN TARAFINDA

    Bakan Tüfenkci, sınır kapılarında yabancı yolcuların fazla beklememesinin Türkiye’nin prestiji açısından önemli olduğunu vurguladı. Bulgaristan gümrüğü tarafında hem personel hem de fiziki anlamda bazı sıkıntılar olduğunu aktaran Tüfenkci, Bulgaristan yetkilileriyle bu konuda görüşeceklerini sözlerine ekledi.

    Etiketler: Kapıkule , Edirne , gurbetçi , Bülent Tüfenkci
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