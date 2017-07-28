iPod Nano ve iPod Shuffle devri bitiyor!

2001 yılında 5 GB depolama alanıyla piyasaya sunulan İpod, 2005 yılında iPod Shuffle ile karşımıza çıktı. Daha sonra 2007 yılında İpod Touch modeli ile o döneme damgasını vurdu. Apple'dan henüz kesin bir açıklama gelmese de İpod Shuffle ve İpod Nano satışları Apple'ın online mağazasından kaldırıldı. Stoklar tükendikten sonra bir daha satışa sunulmayacak olan İpod Nano ve Shuffle devri bitiyor gibi görünüyor.



İpod Shuffle, 2005 yılında tercihen 512 MB veya 1 GB kapasiteleriyle kullanıcıya sunulmuştu. Gün geçtikçe boyutu küçültülen İpod Shuffle'ın çeşitli renkleri üretilirken depolama kapasitesi de arttırıldı. Daha sonra İpod Nano'nun üretilmeye başlanmasıyla Shuffle'ın tahtı son buldu. 2012 yılında ekran boyutu ve Bluetooth desteği değişikliği dışında donanımsal anlamda değişime uğramayan İpod Nano, 2015 yılında çeşitli renk seçenekleriyle tekrar karşımıza çıktı.

İphone'ların sürekli yenilenen içeriği ve tasarımı İphone'lara olan ilgiyi arttırırken İpod satışlarının düşmesine neden oldu. İpod touch'un, 2015 yılında tanıtılan 6.nesili halen Apple online mağazasında satılmakta. Fakat 16 ve 64 GB depolama alanına sahip İpod touch satışları kaldırılmış bulunuyor. Şu anda sadece 32 GB depolama kapasitesine sahip iPod touchlar satışta.



32 GB modelin Türkiye fiyatı 939 TL iken, 128 GB olan model 1409 TL.