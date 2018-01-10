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İpler pazartesi günü kopuyor

BERLİN
10.01.2018 - 15:03 | Son Güncelleme:

Almanya’da, Metal İşçileri Sendikası’nın (IG Metall) çağrısıyla hafta başında uyarı grevine başlayan çalışanlar, perşembe ve cuma günü de greve devam edeceklerini açıkladı.

IG Metall yönetecileri, giderek büyüyen ve on binlerce işçinin destek verdiği grevin ardından 15 Ocak’ta işverenle pazarlık masasına oturacak. Masaya oturmadan önce taleplerinde kararlı olduklarını göstermek için uyarı grevi yaptıklarını açıklayan sendika yönetimi, yarın sadece Bavyera’da 12 bin işçinin iş bırakacağını duyurdu.

İpler pazartesi günü kopuyor

IG Metall şefi Jörg Hofmann, grevle ilgili şunları söyledi: “Uyarı greviyle başladık. Önümüzdeki günlerde eylemlerimiz sürecek. Eğer işveren taleplerimizi yerine getirmezse, artarak devam edecek. 15 Ocak’ta görüşmeleri sürdürmenin anlamlı olup olmadığına bakacağız. Ona göre kısa süreli olan iş bırakma eylemlerini tam güne dönüştürebiliriz.”

İpler pazartesi günü kopuyor

IG Metall, üyeleri için yıllık yüzde altı zam talep ediyor. Sendikanın talepleri arasında ayrıca çalışma sürelerinin iki yıl içinde 28 saate indirilmesi, üç vardiya çalışanlar için ise 750 euro ek gelir de var. İşveren ise ücretlere yüzde iki oranında zam teklifi yaptı. Çalışma sürelerin de haftalık 35 saatte kalmasını istiyor.

İpler pazartesi günü kopuyor

İpler pazartesi günü kopuyor

İpler pazartesi günü kopuyor

İpler pazartesi günü kopuyor

İpler pazartesi günü kopuyor

İpler pazartesi günü kopuyor

İpler pazartesi günü kopuyor

İpler pazartesi günü kopuyor

İpler pazartesi günü kopuyor

İpler pazartesi günü kopuyor

İpler pazartesi günü kopuyor

İpler pazartesi günü kopuyor

Etiketler: grev , ALMANYA , Metal İşçileri Sendikası
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