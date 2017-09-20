'İpiniz cebinizde' dedi öldü haberi geldi

Eşi Fatma Yamuç´un üzerinde bulanan bir mektupta “Bana vadettiğiniz ödemeyi yapın. Aksi takdirde mahkeme gününde isminizi veririm. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun” diye yazan Yamuç’un dün sabah çarşafla kendini astığı bildirildi. Büyüknohutçu ailesinin avukatı İsmail Doğan Tunçbilek, “Ortada bir tuhaflık var. Yeni cezaevlerine girerken biz bile çok zorlanıyoruz. Ortada bir çarşaf var ama onca kalabalığın, denetimin içinde bu nasıl yapıldı bilemiyoruz. Şunu iyi bilmek lazım; cezaevinde intihar etmek kolay değil” diye konuştu.



EŞE DE DAVA

Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu’nun Finike’deki mermer ocaklarına karşı yürüttüğü mücadelede Toroslar ve Akdeniz Kıyıları Çevre Koruma Derneği’nde (TOROÇDER) birlikte görev yapan ve cinayetlerle ilgili Büyüknohutçu ailesinin de avukatlığını üstlenen İsmail Doğan Tunçbilek, Finike Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle yaptığı görüşme sonrasında olayı doğruladı. Tunçbilek, “Ne şekilde intihar ettiğine yönelik ayrıntıları henüz bilmiyoruz. Dosyayla ilgili esas unsuru kaybetmiş olduk. Dosyaya ölüm nedeniyle takipsizlik kararı verilecek. Fakat savcı beyden aldığımız son bilgiye göre Ali Yamuç’un eşi Fatma Yamuç hakkında iddianame hazırlamayı düşündüğünü söyledi. Tabii bu kesinleşmedi. Adam öldürmeye iştirak ve suç delili karartmaktan iddianame hazırlanabilir” dedi.



SONA GELİNMİŞTİ

Hürriyet’e konuşan çiftin kızı Emine Büyüknohutçu ise “Biz de şaşkınız. Konuyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılacağı söylendi. Olayın nasıl gerçekleştiğini öğrenmeye çalışıyoruz” dedi. Öte yandan cinayetle ilgili iddianame hazırlık sürecinin son aşamasına gelindiği, savcının cinayet esnasında uzak atış mı yakın atış mı yapıldığı ile ilgili belgeyi beklediği öğrenildi.



KATİLLERİ OCAK SAHİBİNİ SUÇLAMIŞTI

HENÜZ iddianamesi hazırlanmayan cinayet olayının katil şüphelisi Ali Yamuç, savcılık ve mahkeme ifadelerinde, kapatılan mermer ocağında çalışan ‘Çirkin’ lakaplı kişinin cinayetler için 50 bin TL teklif ettiğini, 3 bin TL’sini ödediğini söylemişti. Savcılık ve mahkemedeki bu ifadesinden sonra cezaevinde yazdığı iddia edilen ve daha sonra tutuklanan eşi Fatma Yamuç´un üzerinde ele geçirilen bir mektupta ise bir mermer ocağı sahibini suçlamıştı. Soruşturma dosyasında da yer alan bu mektupta “Anlaşıp konuştuğumuz gibi eğer 10 gün içersinde 100 bin TL parayı eşim olan (Fatma Yamuç’a) vermez iseniz Ali Ulvi Küçüknohutçu ve eşi Aysin Küçüknohutçu cinayetinden en az benim kadar sorumlu olursunuz. Bana vadettiğiniz ödemeyi yapın. Aksi takdirde mahkeme gününde isminizi savcılığa altın harflerle yazdırmaktan zevk duyarım. Benim başımı yaktınız, ‘Öldür paranı hemen vercez’ diye vaatlerde bulunup, neyi bekliyorsunuz. 10 gün içersinde param gelmez ise görüşürüz. İpleriniz cebinizde haberiniz olsun. O kadar yakarım” demişti.