iPhone'un ön kamerasından izleniyor olabilirsiniz!

Çarşamba günü, Google için çalışan bir geliştirici, iPhone için geliştirdiği uygulama ile sizin rızanız olmadan ve hiç fark ettirmeden fotoğraf çekebildiğin gösterdi, ve bu uygulamayı GitHub'da paylaştı. Casus uygulamanın tek ihtihaç duyduğu şey kamerayı kullanma izni.

Felix Krauss, Google tarafından satın alınan geliştirme aracı Fastlane'in kurucusu olan bir geliştirici. Kendi web sitesinde paylaştığı blog gönderisinde Krauss, iPhone'unuza yüklerken fotoğraf makinesini kullanmasına izin verdiğiniz tüm uygulamaların istedikleri zaman size haber vermeden fotoğraf çekebiliyor. chip.com.tr'nin haberine göre kavramın ispatı için geliştirdiği iPhone uygulaması sadece kamera kullanma izniyle şunları yapabiliyor:





Hem ön hem de arka kameranın kontrolleri

Uygulama arkaplanda çalıştığı sürece kayıt yapabiliyor

Sizi haberdar etmeden video ve fotoğraf çekebiliyor

Bu fotoğraf ve videoları derhal yükleyebiliyor

Yüz tanıma algoritması yürüterek yüzünüzü ve ifadelerinizi okuyabiliyor

Bağımsız olarak geliştirdiği kavram ispatı uygulaması, basit bir fotoğraf izni ile yapılabilecek en kötü casuslukları ortaya çıkardı.