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    iPhone'un ön kamerasından izleniyor olabilirsiniz!

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 07:14 | Son Güncelleme:

    iPhone uygulamalarının kamera izinleriyle sizi gizlice gözetleyebileceğini biliyor muydunuz?

    Çarşamba günü, Google için çalışan bir geliştirici, iPhone için geliştirdiği uygulama ile sizin rızanız olmadan ve hiç fark ettirmeden fotoğraf çekebildiğin gösterdi, ve bu uygulamayı GitHub'da paylaştı. Casus uygulamanın tek ihtihaç duyduğu şey kamerayı kullanma izni.

    Felix Krauss, Google tarafından satın alınan geliştirme aracı Fastlane'in kurucusu olan bir geliştirici. Kendi web sitesinde paylaştığı blog gönderisinde Krauss, iPhone'unuza yüklerken fotoğraf makinesini kullanmasına izin verdiğiniz tüm uygulamaların istedikleri zaman size haber vermeden fotoğraf çekebiliyor. chip.com.tr'nin haberine göre kavramın ispatı için geliştirdiği iPhone uygulaması sadece kamera kullanma izniyle şunları yapabiliyor:

    iPhoneun ön kamerasından izleniyor olabilirsiniz

    Hem ön hem de arka kameranın kontrolleri

    Uygulama arkaplanda çalıştığı sürece kayıt yapabiliyor

    Sizi haberdar etmeden video ve fotoğraf çekebiliyor

    Bu fotoğraf ve videoları derhal yükleyebiliyor

    Yüz tanıma algoritması yürüterek yüzünüzü ve ifadelerinizi okuyabiliyor

    Bağımsız olarak geliştirdiği kavram ispatı uygulaması, basit bir fotoğraf izni ile yapılabilecek en kötü casuslukları ortaya çıkardı.

    Etiketler: apple , telefon
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