iPhone’un gizli özelliği ortaya çıktı!

Porta Riko’da yaşanan büyük Maria kasırgasının zararlarını kapatmak için büyük teknoloji şirketleri yardımda bulunuyor. Bu şirketlerden biri olan Google, Project Loon ile balonlara bağladığı istasyonlarla halka ücretsiz internet sunmuştu.

Project Loon kapsamında Apple’da şimdiye kadar kilitli tuttuğu LTE band 8’i aktif hale getirdi. Özellik sayesinde mahsur kalanlar bu bant üzerinden balonlara bağlanabilecekler ve ailelerine ulaşabilecekler. LTE Band 8 standardı operetörler için 9000 MHz frekans aralığını destekliyor. Bu geniş bant aralığı sayesinde veri trafiği yaşanmıyor ve daha hızlı mesaj atılabiliyor. Bu özellik iPhone 5c ve sonrasında çıkan tüm iOS 10 ve üzeri iPhone akıllı telefonlarında bulunuyor.