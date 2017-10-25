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    iPhone’un gizli özelliği ortaya çıktı!

    Hürriyet Haber
    25.10.2017 - 10:01 | Son Güncelleme:

    Apple iPhone’larda bulunan doğal afet için eklediği özelliği Porto Riko’da yaşanan büyük Maria kasırgasının ardından aktif hale getirdi.

    Porta Riko’da yaşanan büyük Maria kasırgasının zararlarını kapatmak için büyük teknoloji şirketleri yardımda bulunuyor. Bu şirketlerden biri olan Google, Project Loon ile balonlara bağladığı istasyonlarla halka ücretsiz internet sunmuştu.

    iPhone’un gizli özelliği ortaya çıktıProject Loon kapsamında Apple’da şimdiye kadar kilitli tuttuğu LTE band 8’i aktif hale getirdi. Özellik sayesinde mahsur kalanlar bu bant üzerinden balonlara bağlanabilecekler ve ailelerine ulaşabilecekler. LTE Band 8 standardı operetörler için 9000 MHz frekans aralığını destekliyor. Bu geniş bant aralığı sayesinde veri trafiği yaşanmıyor ve daha hızlı mesaj atılabiliyor. Bu özellik iPhone 5c ve sonrasında çıkan tüm iOS 10 ve üzeri iPhone akıllı telefonlarında bulunuyor.

    Etiketler: iPhone'larda doğal afetler için gizli özellik
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