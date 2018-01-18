iPhone'u yavaşlayanlara müjde! iOS 11.3'ü indirin, hızlansın

Apple’ın iPhone’ları yavaşlatması mevzusu açılan davalar ve yapılan açıklamalarla gündemdeki yerini koruyor. Şirketin iPhone’ların batarya sorunlarından kaynaklı olarak kapanması engelleme adına iOS sürümlerine eklediği bir özellik iPhone’u yavaşlatıyor.

Kullancılarda Apple’ın her iOS güncellemesi ile iPhone’u yavaşlattığı konusunda genel bir kanı vardı. Şirketten konu ile ilgili gelen itiraf ile birlikte bu durum netleşti. Apple, kullanıcılardan özür dileyerek batarya değişimi için ciddi indirimler yaptı. Ancak kullanıcılar şirketin bu politikasına tepki göstermeye devam ediyorlar.

Bu tepki kitlesel bir harekete dönüşmüş durumda. En son Güney Kore’de 370.000 kişi yavaşlayan iPhone için mahkemeye başvurdu. Bu durum muhtemelen Apple’ın konu ile ilgili daha ciddi adımlar atmasına sebep oldu. Bugüne kadar konu ile ilgili yorum yapmayan Tim Cook, ABC News‘e yaptığı açıklamada iPhone’ların yavaşlamasını engelleyen bir iOS güncellemesi geleceğini söyledi.





Tim Cook’un bahsettiği güncelleme kullanıcıların iPhone performansının düşürüp düşürülmeyeceği ile ilgili. İsteyen kullanıcı cihazını tam performans ile kullanabilecek. Cook, iPhone’ların birden bire kapanmasını önlemek adına getirdikleri performans düşürme özelliğini iPhone sahiplerinin kapatabileceklerini söyledi.

Cook, güncellemenin iPhone batarya durumunu da göstereceğini belirtti. Apple, daha önce kullanıcıların iPhone batarya sağlığını öğrenebilecekleri bir iOS güncellemesi yayınlayacaklarını açıklamıştı.

shiftdelete'in haberine göre iOS 11.2 ile birlikte batarya durumuna bağlı olarak yavaşlatılan iPhone’ların arasına iPhone 7 ve iPhone 7 Plus da dahil oldu. Tim Cook’un bahsettiği güncelleme ( muhtemelen iOS 11.3) Şubat ayından itibaren test edilmeye başlayacak. Muhtemelen Mart ayında yayınlacak.



