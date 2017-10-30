iPhone'larda şoke eden hata: Ön kamera gizlice sizi mi izliyor?

iPhone'larda yeni bir güvenlik açığı keşfedildi. Keşfi yapan ise Google mühendislerinden Felix Krause. Krause'a göre kamera erişim yetkisine sahip uygulamalar, bu güvenlik açığı nedeniyle kameranız açık olmasa bile görüntü çekebiliyor ve bu görüntüleri internette ilgisiz yerlerle paylaşabiliyor. Peki bu nasıl oluyor?

Avusturya, Viyana'da bulunan Krausse, bir uygulama açıldığında kullanıcıların fotoğraflarını ve videolarını her iki kamera üzerinden de istediği zaman çekebileceğini söyledi. iPhone, fotoğraf makinesinin kullanıldığına veya fotoğrafların internete yüklendiğine dair bir işaret vermiyor.





Krause, "Bir kullanıcının App Store'dan indirdiği bir uygulama, iOS cihazın kamerasını kullanabilir. Bu uygulamalar, mesajlaşma uygulaması veya herhangi bir haber akışı tabanlı uygulama gibi kullanıcıların yüzünü kolayca izleyebilir, fotoğraf çekebilir veya kullanıcının ön izni olmadan ön ve arka kamerayı canlı yayınlayabilir.'