iPhone'larda Rose Gold rengi artık olmayacak!

Apple'ın son dönemde popüler hale gelen rengi Rose Gold, yeni iPhone tanıtımında bir anda ortadan kayboldu. iPhone X'i yalnızca iki farklı renk seçeneği ile kullanıcılara sunan, iPhone 8 ve 8 Plus modellerini de 3 renkle sınırlayan Apple, Rose Gold rengini artık sonlandırmış olabilir.

Rose Gold seçeneğini yalnızca iPhone'larda değil, bunun dışında en yeni MacBook'larda ve hatta Apple Watch'larda da görebiliyoruz. Yeni iPhone'lar tanıtılırken de herkesin düşüncesi, satışa sunulacak ilk modellerin arasında Rose Gold'un da yer alacağıydı. Fakat böyle olmadı. Apple, bunun yerine iPhone X'i yalnızca uzay grisi ve gümüş renkle tanıtırken, iPhone 8 ile 8 Plus'da da gümüş, uzay grisi ve altın renkleri tercih etti.

iPhone 7 Plus'ta en popüler renk haline gelen Jet Black de artık olmayan renklerden biri. Apple, Jet Black modellerini, çok çabuk çizildiği gerekçesiyle artık üretmeyecek olabilir belki, fakat bilindiği kadar Rose Gold'da böylesi bir problem yer almıyor.

Belki de Apple, bir süre sonra telefonların renk paletini genişletecektir. Böylesi bir adımda Rose Gold renkli bir iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus görebiliriz. Bunu zaman gösterecek.



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