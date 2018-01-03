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iPhone'lara indirmeniz gereken müthiş uygulamalar

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 07:21 | Son Güncelleme:

Yılbaşında hediye olarak aldığınız iPhone'unuza hangi uygulamaları indireceğinizi tam olarak bilmiyorsanız doğru yere geldiniz. İşte iPhone'unuza indirebileceğiniz yararlı uygulamalar.

Yeni bir telefona sahip olduğunuzda ilk olarak kurulumunu yaparsınız. Daha sonra ise Facebook, Instagram, Snapchat gibi uygulamalarını indirirsiniz. Bu uygulamalardan sonra ise başka uygulamalara sıra gelir. İşte günlük hayatınızı kolaylaştıracak uygulamalar.

iPhonelara indirmeniz gereken müthiş uygulamalar

EDISON MAIL

iPhone'larda yüklü olarak gelen Mail uygulaması herkes tarafından kullanışlı bulunmuyor. Bu yüzden başka bir uygulama kullanmak istiyor olabilirsiniz. Bu noktada en iyi tercih olarak Edison Mail'i tercih etmeniz iyi olacaktır. Ücretsiz olan bu uygulama çok hızlı çalışıyor, aynı zamanda uçuş bilgilerini otomatik takip etme, akıllı e-posta düzenleme ve hızlı dokunmatik hareketler gibi özellikleri de bulunuyor.

iPhonelara indirmeniz gereken müthiş uygulamalar

Google Maps

Apple'ın geliştirdiği iPhone'larda bulunan harita uygulaması ülkemiz için pek kullanışlı olmuyor. Google Maps uygulaması Türkiye'deki kullanıcılar için daha isabetli bir seçim olarak karşımıza çıkıyor. Daha detaylı harita görünümü, trafik bilgilerinin gösterilmesi ve navigasyon sırasında yüksek doğruluk sunması ile uygulama bir adım öne çıkıyor.

iPhonelara indirmeniz gereken müthiş uygulamalar

Google Fotoğraflar

iPhone’da epey kullanışlı fotoğraflar uygulaması var, ancak Google Fotoğraflar, iPhone’unuzla çekeceğiniz tüm fotoğrafları herhangi bir ücret ödemeden buluta yükleme ve yedekleme imkanı sunuyor. Üstelik çektiğiniz fotoğrafları başka cihazlardan görme, ileride yeni bir telefona geçtiğinizde de bu telefonla çektiğiniz fotoğraflara ve videolara erişme şansınız da oluyor.

iPhonelara indirmeniz gereken müthiş uygulamalar

Hava Radar

iPhone'da bulunan hava durumu uygulaması oldukça iyi iş görüyor. Ancak hava durumu ile ilgili daha fazla detay istiyorsanız Hava Radar uygulamasını kullanmanızı önerebiliriz. 

iPhonelara indirmeniz gereken müthiş uygulamalar

Money Pro

Harcamalarınıza dikkat etmek için Money Pro uygulaması size yardımcı olabilir. Bu uygulama küçük bir ücret karşılığında harcamalarınızı bir profesyonel gibi yönetme imkanı sunuyor. 

iPhonelara indirmeniz gereken müthiş uygulamalar

TWEETBOT

Twitter hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Twitter’ın resmi uygulaması yeni paylaşımları görme konusunda pek kullanışlı olmuyor. Eğer son tweet’lerin en başta gösterildiği, kronolojik bir düzenin olduğu, reklamların olmadığı, güçlü sessize alma araçları barındıran bir uygulama arıyorsanız, o hâlde Tweetbot uygulamasını kullanmanızı tavsiye ederiz.

iPhonelara indirmeniz gereken müthiş uygulamalar

KIRAKIRA+

Çektiğiniz fotoğraflara farklı bir hava katmak isterseniz bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu fotoğraf uygulaması sayesinde Instagram’da paylaşacağınız fotoğraflara farklı bir hava katabilirsiniz.

iPhonelara indirmeniz gereken müthiş uygulamalar

MOTION STILLS

GIF oluşturmak istiyorsanız, Google'ın Motion Stills uygulamasını yükleyerek animasyonlu fotoğraflardan hızlı bir şekilde bunu yapabilirsiniz. 

iPhonelara indirmeniz gereken müthiş uygulamalar
 

MEDİTASYON

İşinizde, evinizde veya sosyal yaşantınızda olan olaylardan kurtulup rahat bir nefes almak istiyorsanız bu uygulama size yardımcı olacaktır.

Etiketler: iPhone için uygulama önerileri , iPhone için uygulama tavsiyeleri
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