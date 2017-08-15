iPhone'lar için iOS 11 beta 6 yayında! İndirin

Gelin, Eylül ayında yeni iPhone modeli ile eş zamanlı olarak yayınlanacak olan iOS 11'in, altıncı beta sürümü ile birlikte sunulan değişikliklere hep birlikte göz atalım.

Yaklaşık 230 MB boyutunda bir güncelleme olarak karşımıza çıkan iOS 11 Beta 6, önceki sürümler ile aynı şekilde hata düzeltmeleri ve iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

Güncelleme ile birlikte ilk dikkat çeken detaylar, Apple'ın App Store ve Haritalar, Anımsatıcılar ve Saat uygulamalarının simgelerini değiştirmesi ve bazı duvar kağıtlarının kaldırılması oldu.



Bunun yanı sıra, iOS 11 Beta 6 güncellemesi ile birlikte yeni AirPods animasyonları sisteme dahil edildi.

Sadece 64 bit desteğine sahip olan işlemcilerin yer aldığı cihazlar desteklendiği için iOS 11'den iPhone 5, iPhone 5c, iPad 3 ve iPad 4 sahiplerinin yararlanmayacağını tekrar hatırlatmak isteriz.

Geliştiriciler için yayınlanan iOS 11 Beta 6 güncellemesini yükleyebilmeniz için, cihazınızın UDID kaydının bulunması veya geliştirici profilini yüklemeniz gerekiyor.

Geliştiriciler için yayınlanan iOS 11 beta 6'dan kısa bir süre sonra iOS 11 public beta 5 de yayınlandı. Normal kullanıcılar da test programına kaydolarak iOS 11 public beta 5'i yükleyebilirler.